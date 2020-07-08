BDDK: Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelere ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı" denildi.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 10:52

BDDK: Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelere ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı

İlişkili Haberler

BDDK'dan bankaların bilgi sistemlerine ilişkin yönetmeliğinde düzenleme

BDDK'dan bankaların bilgi sistemlerine ilişkin yönetmeliğinde düzenleme

SON DAKİKA: BDDK'dan 16 mali kuruluşa ceza

SON DAKİKA: BDDK'dan 16 mali kuruluşa ceza

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...