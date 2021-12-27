BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

O isimler arasında, Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Şeref Oğuz, Emin Çapa, Selçuk Geçer, Alican Uludağ, Mustafa Sönmez ve Erk Acarer de yer alıyor.

BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddesine aykırılıktan işlem yapılmasını talep etti.

74. madde, radyo, televizyon ve internet aracılığı ile bir bankanın itibarını kırabilecek bir konuya kasten sebep olma suçunu tanımlıyor.

5 İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK'nın suç duyurusu üzerine, Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.



Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

