Benzin fiyatlarına indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.