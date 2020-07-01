Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.

NTV Haber 01.07.2020 - 10:04 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 16:05

Benzin ve motorine zam

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Benzine 12 kuruş zam

Benzin ve motorine zam geldi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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