Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11 kuruş, benzinde 9 kuruş zam yapıldı.

Anadolu Ajansı 15.05.2020 - 16:22

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Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıt fiyatları, bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9, motorinde de 11 kuruş zam gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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