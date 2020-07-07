Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Anadolu Ajansı 07.07.2020 - 16:25

Benzine zam

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SON DAKİKA: Motorine 10 kuruş zam

SON DAKİKA: Motorine 10 kuruş zam

Benzine zam

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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