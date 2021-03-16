Berberlerin müşteri sayısı yüzde 55 düştü: İkinci kez kapanmamamız büyük avantaj

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı'na bağlı birimlerden biri olan İstanbul İstatistik Ofisi, 'İstanbul’da Pandemi Döneminde Mahalle Esnafı Araştırması' adlı bir rapor yayımladı.

Raporda berber, kırtasiye, terzi vb. birçok esnafın, salgın sürecinden nasıl etkilendiklerine dair sayısal veriler yer aldı.



Covid-19'un Türkiye'de görülmesinden sonra alınan önlemlerde berberler de birçok esnaf gibi 3 ay kadar kapalı kaldı. Yapılan araştırmaya göre berber ve kuaförlere gelen günlük ortalama müşteri sayısında yüzde 55 azalma gerçekleşti. Raporda, berber ve kuaförlerin yüzde 96,3’ü gelirlerinin büyük ölçüden azaldığını belirtti.

İstanbul Erkek Berberleri Usta ve Kalfaları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, berber ve kuaförlerin salgın sürecinde yaşadığı sorunları Ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

"İKİNCİ KEZ KAPANMAMAMIZ BÜYÜK AVANTAJ"

Salgın dönemi boyunca birçok esnaf gibi berberlerin de büyük zarara uğradığını belirten Şükrü Akyüz, "Bu dönemde bizim en büyük problemlerimizden biri Bağ-Kur ödemeleri oldu. Kapalı olduğumuz üç aylık dönemde esnaflar bu ödemeleri yapamadı. Bunların ödemeleri, ötelendi. Ancak sonra da üstüne faiz eklendi. Bizim en büyük beklentimiz o aylık dönemin yok sayılması ya da o dönemin devlet tarafından ödenmesiydi. Şimdilik böyle bir şey olmadı" dedi.

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle üç ay kapanmak zorunda kalan kuaför ve berberlerin açılmasının ardından işlerinin yoğun bir şekilde arttığını belirten Akyüz, "Pandemi sonrasında ilk açıldığımız zaman çok iyi iş yaptık. Ancak sonra bilim kurulu ve bazı köşe yazarları virüsün yayılmaması için berber, kuaför gibi yerlere gidilmemesi uyarılarında bulununca işlerimiz yüzde elli oranında düştü. Ancak yine de ikinci kez kapanmamamız esnafımızın ayakta kalabilmesi için büyük bir avantaj oldu" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SAÇ KESİMİNİ EVDE YAPMAYA BAŞLADI



İstanbul İstatistik Ofisi'nin hazırladığı raporda berberlerin birçoğu işlerinin azalma sebebinin salgında vatandaşların, saç kesimi işlemini evde kendisinin yapmaya başlaması olduğunu belirtti. Ancak Akyüz, bu durumun geçiçi olduğunu salgın bittik sonra sonra insanların yine berber ve kuaförlere eskisi gibi gelmeye devam edeceğini söyledi.



Akyüz, "Berberler ailenin bir parçası gibi. İnsanlar oraya sadece saçlarını kestirmeye ya da tıraş olmaya gelmiyorlar. Psikolojik olarak rahatlamak, muhabbet etmek için de geliyorlar. O yüzden pandemi de işler azalsa da ben salgın sonrasında tekrar eskisi gibi çalışacağımızı düşünüyorum. İnsanlar ne kadar evde saçlarını kesmeye başlamış bile olsalar, berber gibi yapamazlar sonuçta" dedi.



"BERBERLER DAHA ÇOK DENETLENMELİ"



Pandemi öncesinde berber ve kuaförlerin yüzde 20,4’ü tek başına çalışırken pandemi döneminde tek başına çalışanların oranı yüzde 41,9’a yükseldi. Akyüz bu durumla ilgili de şunları dile getirdi:



"Berberlerin yanında çalışan çıraklar ve kalfalar dükkanın ortağı gibi, primle çalışılıyor. Berber ne kadar kazanırsa oradan belli bir pay veriyor. Salgın sürecinde esnaf iş yapamayınca tabii onlar da para kazanamadı. O yüzden o dönemde memleketine gidenler oldu. Bu yüzden de işten ayrıldılar."



Virüsle mücadele kapsamında berberlerin daha çok denetlenmesi gerektiğinin de altını çizen Akyüz, "Denetimlerin artması gerektiğini düşünüyorum. Son genelgeye göre esnafımız sekizde kapanıyor ancak yan tarafında çalışan berber sekiz buçuk, dokuzda hala birilerini tıraş ediyor. Bu kurallara uyan esnafımız için de haksızlık. Sonra temizliğin de daha çok denetlenmesi lazım. Mesela ben tek kullanımlık havlular kullanıyorum. Öte yandan başka bir dükkana bakıyorsunuz adam hala aynı havluyu dışarıda askıda kurutup başka müşteride tekrar kullanıyor. Bu da virüsün, mikrobun yayılmasına neden oluyor. Yarın öbür gün bu tip sorunlar yüzünden berberlere bir yaptırım gelirse bu onların yüzünden" açıklamasında bulundu.

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