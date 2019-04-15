Kırmızı ete göre daha uygun fiyatı nedeniyle büyük talep gören beyaz ette, nisan ayı başı itibarıyla fiyat artışına gidildiği öğrendildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, zam kararı sonrası 9.9,5 liraya satılan bütün piliç 12,5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç göğüs 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12,5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damzılıkçılar Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, zam kararının arkasında artan maliyetlerin olduğunu söyledi.

"DOMATES 10 LİRA OLDU TAVUK ÇOK PAHALI DEĞİL"

Zam oranlarına ilişkin yorum yapmayan Koca, "Her firmanın fiyatı farklıdır" demekle yetindi. Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, "Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil" yorumunda bulundu.

Zam kararına ilk tepki ise, yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20'sinin 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketildiği ortamda İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, "Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 aasında değişiyor. Oranlar tek kelime ile korkunç" dedi.

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