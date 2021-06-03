Bill Gates ve Warren Buffet’tan bir milyar dolarlık yatırım: Natriyum nükleer reaktörü

Milyarder arkadaşlar Bill Gates ve Warren Buffett tarafından yönetilen enerji şirketleri, eski bir kömür santralinin sahasında ilk natriyum nükleer reaktör projesini başlatmak için ABD’nin Wyoming eyaletini seçti.

Gates tarafından yaklaşık 15 yıl önce kurulan TerraPower ve Warren Buffett'in enerji şirketi PacifiCorp tarafından yapılan ortak açıklamada, natriyum reaktörünin tam yerinin yıl sonuna kadar açıklanmasının beklendiği belirtildi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE FAYDALI OLABİLİR

Geleneksel reaktörlerden farklı yakıtlarla çalışan küçük gelişmiş reaktörler, bazı uzmanlar tarafından, hükümetler iklim değişikliğine neden olan emisyonları azaltmaya çalışırken rüzgar ve güneş gibi kesintili güç kaynaklarını tamamlayabilecek karbon içermeyen önemli bir teknoloji olarak görülüyor.

GATES: OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK



Microsoft’un kurucusu Gates, nükleer tesis için düzenlediği basın toplantısında, “Natriyumun enerji endüstrisi için oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Wyoming valisi Mark Gordon ise “Bu, karbon bağımlılığından kurtulmak için için en hızlı ve en net yolumuz. Ülkenin en çok kömür üreten eyaleti olan Wyoming'de bu tesisin inşası oldukça anlamlı” dedi.



Diğer taraftan projenin, en yüksek güç talebi sırasında sistemin güç çıkışını 500 MW'a yükseltebilecek erimiş tuz bazlı enerji depolamalı 345 megavat sodyum soğutmalı hızlı reaktöre sahip olduğu belirtildi.



Bununla birlikte, geçen yılın sonlarında ABD Enerji Departmanı, natriyum teknolojisini sergilemesi için ilk finansman olarak TerraPower'a 80 milyon dolar ödeme yaptı. Aynı zamanda bakanlık, kongre ödeneklerine tabi olarak önümüzdeki yıllarda ek finansman taahhüt etti.



1 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

TerraPower’ın CEO'su Chris Levesque tesislerin yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağını ve inşaatın tamamlanmasının yaklaşık 7 yıl süreceğini söyledi. Levesque, gazetecilere verdiği demeçte, “2030'larda bu tür temiz enerjiye ihtiyacımız var” dedi.



Öte yandan, nükleer enerji uzmanları, gelişmiş reaktörlerin geleneksel olanlardan daha yüksek risklere sahip olabileceği konusunda uyardı. Yakın tarihli bir rapora göre, birçok gelişmiş reaktör için yakıtın çok daha yüksek oranda zenginleştirilmesi gerekecek, bu da yakıt tedarik zincirinin ham nükleer silah yaratmak isteyen militanlar için çekici bir hedef olabileceği anlamına geliyor. Ancak Levesque, santralin nükleer silahların yayılması riskini azaltacağını söyledi.

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