"Birçok havayolu şirketi corona virüs nedeniyle iflas edebilir"

Corona virüs salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisi de havayolu ve turizm sektörü.



Reuters’ın geçtiği son dakika haberi bu durumu kanıtlar nitelikte. Latin Amerika’nın en büyük havayolu firması LATAM uluslararası uçuşlarının yüzde 90’ını durdurduğunu duyurdu.



Özellikle pek çok ülkenin yürürlüğe soktuğu uçuş yasağı ile yolcu sayısının hatırı sayılır orada düşmesi birçok havayolu şirketinin gelirlerinde ciddi gerilemeye neden olmuş durumda.



Bloomberg'de yer alan habere göre, Mayıs ayının sonuna kadar hükümetlerin bu durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atmaması durumunda dünyadaki birçok havayolu şirketi iflasın eşiğine gelebilir.



Aynı habere göre, birçok uçuşun iptal edilmesi, edilmeyenlerin ise normalden az yolcu ile gerçekleştirilmesi havayolu şirketlerinin nakit rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.



ZARAR 110 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLABİLİR



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.

