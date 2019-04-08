Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, ABD'nin son 10 yılda petrol ve doğalgaz üretimini çok hızlı şekilde artırarak dünyada bir numaralı üretici haline geldiğini söyledi.

AP'DEN YENİ DOĞALGAZ DÜZENLEMESİ

Şimdi ikinci safhanın başladığını belirten Birol, ABD'nin petrol üretimini artırmasıyla 5 yıl içinde dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı haline geleceğini kaydetti.



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

Birol, ABD'nin dünyadaki enerji fiyatlarının şekillenmesinde de önemli rol oynayacağını aktararak, şöyle konuştu:



"OPEC ve Rusya'nın oluşturduğu bir grup var. Bu grup, üretimi kısıtlayarak fiyatların yukarıya doğru çıkmasını istiyor. Çünkü ekonomilerinin tamamı buna bağlı. ABD petrol üretimini ve doğalgazı artırdığı için bu hesaplar artık tutmamaya başladı.

Bütün bu kısma çabalarına rağmen fiyatlar ılımlı şekilde gidiyor. Hatta doğalgaz fiyatlarında aşağıya doğru bir baskı var. Eğer Venezuela ve İran'da olanlar bundan 10 yıl önce yaşansaydı, üretim bu kadar düşmüş olsaydı, fiyatlar tavana çıkardı ama ilave petrol ve gaz üretimi geldiği için fiyatlar makul seviyelerde seyrediyor. Bu senaryo önümüzdeki yıllarda da devam edecek, fiyatlar makul seviyede seyredecek. Bu vatandaş açısından güzel bir haber."



"Çok basit olarak söylemek gerekirse uluslararası petrol fiyatları yükselince birkaç gün içinde bizim pompadaki, istasyondaki benzin fiyatları yükseliyor." diyen Birol, "Ondan 6 ay sonra kontratlarımız petrole bağlı olduğu için doğalgaz fiyatları yükseliyor. Ondan bir ay sonra da elektrik fiyatları yükseliyor. Yani direkt olarak petrol fiyatlarının yükselmesi kullandığımız arabanın benzinine, evdeki doğalgazlı ısınmaya veya kullandığımız elektrik faturasına hemen yansıyor. Fiyatların makul olması vatandaşların daha az enerji faturası ödemesine neden olacak" değerlendirmesinde bulundu.