“Boeing üretimi durdurmaya hazırlanıyor”

Corona virüs salgınının olumsuz yönde etkilediği havayolu sektörü tarihinin en zor dönemini geçiriyor. Reuters’ın iddiasına göre uçak üreticisi Boeing de salgın sonrası yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 09:10

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Corona virüs (COVID-19) salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında ise havacılık geliyor.

Ülkelerin koyduğu uçuş yasakları sonrası tarihinin en zor dönemini geçiren havayolu şirketleri Boeing’i de harekete geçirmişe benziyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket fabrikalarındaki üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

Aynı habere göre Boeing yetkilileri üretim durdurma kararının yürürlüğe gireceği tarihi ve süresini henüz belirlemiş durumda değil.

"BİR ÇOK HAVAYOLU ŞİRKETİ SALGIN NEDENİYLE İFLAS EDEBİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'de yer alan habere göre, Mayıs ayının sonuna kadar hükümetlerin bu durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atmaması durumunda dünyadaki birçok havayolu şirketi iflasın eşiğine gelebilir. 

Aynı habere göre, birçok uçuşun iptal edilmesi, edilmeyenlerin ise normalden az yolcu ile gerçekleştirilmesi havayolu şirketlerinin nakit rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.   

ZARAR 110 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLABİLİR 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir. 

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