Bombardier, 46 milyon dolarlık özel jeti müşterisine teslim etti

Bombardier, yaklaşık 7.000 mil uçabilen 46 milyon dolarlık özel bir jet olan ilk Global 5500'ü teslim etti.

06.07.2020 - 13:52

Bombardier, 46 milyon dolarlık özel jeti müşterisine teslim etti

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Kanadalı Bombardier şirketi, 1990'lı yıllara dayanan popüler Bombardier Global geniş kabin özel jet serisindeki en yeni uçak olan Global 5500'ü ilk müşterisine teslim etti.

Toronto'da inşa edilip Kansas, Wichita'da tamamlanan jetin kabininde 16 yolcu rahatlıkla oturabiliyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre, uçağın arkasındaki özel süit ve arasında bölünmüş kabinde rahatça yolculuk yapılabiliyor.

Jet, yaşam alanlarını ayıran birkaç bölme duvarı olan daha açık bir konsept tasarımı. Ancak her uçak sahibinin isteğine göre özelleştirilebiliyor.

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