Borsada açığa satış yasağı kalkıyor

Borsa İstanbul'da 28 Şubat'tan bu yana açığa satış yasağı uygulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Mart başında yaptığı açıklamayla ikinci bir duyuraya kadar yasağın süreceğini açıklamıştı.



Edinilen bilgiye göre, Takasbank'ın yeni bir otomasyon sistemini devreye almak için hazırlık yapıyor. Sistemin devreye alınmasıyla açığa satış yasağının kaldırılması planlanıyor.



Sistemin çok yakın bir zamanda faaliyete geçeceği ifade edilirken, yasağın ilk etapta endeks 30 kağıtları ile kaldırılması bekleniyor.



Otomasyon sistemi ile satış emirleri bundan sonra bir kez girilecek ve iptal edilene kadar hergün otomatik olarak yenilenecek. Bu sayede aracı kurumların operasyonel yükleri hafifleyecek, maliyetleri azalacak, piyasada sağlıklı fiyat oluşumu sağlanacak.



BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?



Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.