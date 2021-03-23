Borsada devre kesici nedir, devre kesici nasıl çalışır?

BIST 100 endeksi yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sert düşüşle başladı. Açılışın ardından dün endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Borsa İstanbul dün yaptığı açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu belirten bir açıklama yaptı.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESTİ

BIST 100 endeksi ikinci işlem gününe de 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından koruyan sisteme devre kesici denir.

Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

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