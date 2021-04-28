Borusan Holding 5,9 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyor



Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2020 yılının herkesin hayatını bir şekilde değiştirdiğini ifade ederek, "Aşı ruhsatlandırma haberleri, pandeminin kitle bağışıklığını beklemeden dizginlenmesi açısından umut ışığı olurken, dijital dönüşüm sürecinin sağladığı olanaklar hem şirketlerin hem de bireylerin yaşam döngüsünün kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladı.



Holding olarak bizim ise bu zorlu dönemde 'çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi koruma' hedefi doğrultusunda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz" dedi.

Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar

2,6 MİLYAR TL KAR ELDE EDİLDİ

Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar da, 2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Grubun toplam cirosunun 26,1 milyar TL seviyesini aştığını ifade eden Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi karın 2,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve şirketin maliyet yapısında, pandemiden bağımsız kalıcı iyileşmeler sağladıklarını söyledi.

İş geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine her dönem yatırım yaptıklarını vurgulayan Kafadar, bugün olduğu gibi 200 sene sonra da sürdürülebilir değer üretme hedefleri olduklarını ifade etti ve şöyle devam etti;

“Sürdürülebilir değer yaratma önceliğimiz doğrultusunda hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve en önemlisi de çalışanlarımızın katkılarıyla bu iddialı hedefe kararlılıkla ulaşacağımızdan kuşku duymuyorum. Borusan Ailesi olarak büyük bir takımız ve hepimiz zincirin halkaları veya dişlinin parçaları gibi birbirimize bağlıyız.”