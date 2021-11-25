BRD Coin nedir? (BRD Coin nasıl ve nereden alınır?)

8 milyondan fazla kullanıcısı olan ve zengin özelliklere sahip mobil kripto para cüzdanı BRD, kripto para meraklıları tarafından merak ediliyor. Peki, BRD Coin nedir? BRD Coin nasıl ve nereden alınır?

Haberler 25.11.2021 - 10:12

BRD Coin nedir? (BRD Coin nasıl ve nereden alınır?)

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Breadwinner AG adı ile 2014 yılında İsviçre’de kurulan ve daha önce Bread Wallet adı ile bilinen BRD, basit ve kullanımı kolay kripto para cüzdanlarından biri.

Bugüne kadar 50 milyon dolardan fazla yatırım alan BRD cüzdanının 2021 rakamlarına göre, 170 ülkede 8 milyon kullanıcısı var. 

Hem iOS hem de Android’de bulunan BRD cüzdanı, 70’ten fazla kripto parayı destekliyor. Ayrıca 14 dil desteği sunan cüzdan, non-custodial bir yapıda hizmet sunuyor. Yani, kullanıcılar cüzdanda sakladıkları kripto paraları, doğrudan kendi kontrollerinde kullanabiliyorlar.

Büyük işletmeler için yeni bir blok zinciri altyapı platformu olan Blockset’in de geliştiricisi olan şirketin kurucuları ise Aaron Voisine ve Adam Traidman.

2017’den bu yana piyasada aktif olarak işlem gören BRD’nin bugüne kadar gördüğü en yüksek fiyat noktası 2018 yılının ocak ayında ulaştığı 3.23 dolar seviyesi.

BRD COİN NEREDEN ALINIR?

BRD, 24 Kasım 2021 itibari ile üç borsada listeleniyor. Bunlar; Binance, CoinDCX ve HitBTC.

En çok Binance’te işlem gören BRD’nin diğer iki borsadaki işlem hacmi, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 0.2’sini oluşturuyor. Kripto para meraklıları, BRD’yi Binance, CoinCDX ve HitBTC üzerinden alıp satabilirler.

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