Büyüme rakamları açıklandı: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

Türkiye ekonomisinin salgın sürecindeki performansı belli oldu.

Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti.

Ekonomistler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyordu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü.

SANAYİ YÜZDE 16,5 DARALDI

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.



Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı.