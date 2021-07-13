Cargill'in stratejik merkezi İstanbul oldu

Cargill'in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu.

Şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul’dan yapılacak. Hindistan’ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill’in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak.

"TÜRKİYE SALGIN SONRASI DÖNEMDE ÖNEMLİ BİR ÜRETİM VE YATIRIM BÖLGESİ"



Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, "Türkiye pandemi sonrası dönemde önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor" dedi.



Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu

60 yıl boyunca Türkiye'ye 530 milyon doları aşan yatırım yapan Cargill, yurt içi ürün portföyünü çeşitli gıda bileşenleri, biyoendüstriyel malzemeler ve hayvan beslenmesi ürünleriyle genişletti.

Tüketici trendlerine uygun inovatif gıda ürünleri geliştirdiklerini belirten Tarakçıoğlu, "Önümüzdeki 60 yıla baktığımızda, bu önceliklerimizi korumaya devam edeceğiz.

Bitkisel bazlı proteinler, biyoendüstriyel ve farmasötik kalitesinde hammaddeler gibi katma değerli ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.



Şirket, 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında Türkiye'deki çiftçilere sürdürülebilir tarım yöntemleri üzerine eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık gibi hizmetler sağlıyor.

Öte yandan geleceğin kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen Geleceğe 60 Lider Programı ile de, 60 üniversite öğrencisine bursun yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim desteği sağlıyor.