Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam

Haberler - NTV Haber 16.05.2022 - 15:26
2022 ürünü yaş çay alım fiyatına yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.
Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı açılışında 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklamıştı.