Çelik sektörü ihracatta ilk kez zirvede yer aldı

Çelik sektörü büyümesini sürdürüyor. Sektör geçtimiz ay ihracata en fazla katkı sağlayan sektör olarak ilk kez zirvede aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Geçen ay ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olduk. Gurur verici bir tablo" dedi.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatı eylül ayında yıllık bazda yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, çelik sektörü, 2,6 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında zirvede.



Sektör ihracat hedefini 22 milyar dolara revize etti.



Aslan, "Küresel çelik piyasasında önemli yeri olan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak ve pandeminin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek ulaştık" diye konuştu.