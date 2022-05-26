Cep telefonu ve bilgisayarda TRT bandrol ücretleri artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Haberler - NTV Haber 26.05.2022 - 09:50

Cep telefonu ve bilgisayarda TRT bandrol ücretleri artırıldı

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Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi

Elektronik cihazlardan alınan TRT bandrol payı miktarında artışa gidildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TRT bandrol payı cep telefonlarında yüzde 10'dan yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8'den yüzde 14'e, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2'den yüzde 4'e yükseltildi.

MP3 çalar, sinema sistemi, navigasyon cihazları ile tv veya radyosu olan elektronik cihazlarda ise TRT bandrol payı yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı.

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