İlişkili Haberler Çeyiz hesabının koşulları neler?

Çeyiz hesabı yönetmeliğinde değişiklik yapan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Değişikliklere göre, çeyiz hesabında biriken paranın tamamı, evlenmeden iki ay öncesine kadar çekilebilecek. Çeyiz hesabı sahipleri, hesabını başka bankaya taşıyabilecek.

Katılımcılar, aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı açamayacak.

Hesaba katılım için 155 lira 26 kuruş olan asgari ödeme tutarı, yeniden değerleme oranına göre artacak ve belirlenecek yeni tutardan kaynaklı fark da ödenecek.

Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin beş yüz lira olacak.

48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin beş yüz lira olacak.

60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak.

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