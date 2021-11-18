Çeyrek altın bugün kaç TL? 18 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 1040,42 lira, satış fiyatı 1066,43 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 650,51 lira, satış fiyatı 651,12 liradan işlem görüyor.
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