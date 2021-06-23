Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle hafta başında 504 liranın üzerini gören altının gram fiyatı, 23 Haziran sabahına düşüşle başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Corona Virüs Krizi Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmasında enflasyonun 'geçici' olduğunu ifade etti.

Olumlu açıklamanın etkisiyle dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gram altın gevşeyerek 500 TL'nin altına indi. Altının gram fiyatı 494 lira seviyelerinde yer alıyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.226 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.782,4 dolarda yer alıyor.



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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıkalamarı ise küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ (HABERE GİT)



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.



Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.