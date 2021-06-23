Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıkalamarı küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.



Hafta başında 8,79 seviyelerine çıkan dolar/TL, 23 Haziran sabahına 8,66 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 10,33 seviyelerinde yer alıyor.

Dolar endeksi ise yükselişini sürdürüyor. Endeks sabah saatlerinde yüzde 0,12 değer kazancıyla 91,858'de yer alıyor.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.



Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

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KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ (HABERE GİT)

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.



Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.