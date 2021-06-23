Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından sakinledi. Dolar kuru, yeni güne 8,66 seviyelerinde başladı. Dolar - euro kaç TL? 23 Haziran 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 08:15

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıkalamarı küresel piyasalarda fiyatlamaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Hafta başında 8,79 seviyelerine çıkan  dolar/TL, 23 Haziran sabahına 8,66 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 10,33 seviyelerinde yer alıyor.

Dolar endeksi ise yükselişini sürdürüyor. Endeks sabah saatlerinde yüzde 0,12 değer kazancıyla 91,858'de yer alıyor.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KAVCIOĞLU, BANKACILARLA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ (HABERE GİT)

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda banka genel müdürleri ile ekonomideki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve piyasadaki son hareketler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kavcıoğlu'nun göreve geldiği mart ayından bu yana bankacılarla yapılan ikinci toplantı oldu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...