Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL 26 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde 1.850 doların üzerine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bularak dün 800 liranın üzerine tırmandıktan sonra düşüş yaşadı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 802 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.317 lira, Cumhuriyet altını da 5.371 liradan satılıyor.

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasından destek bularak salı günü 1.844 dolara kadar tırmandı.

Fed toplantısı öncesinde hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü 1.846 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.



Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini aktaran uzmanlar, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının izleneceğini bildirdi.



Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.



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