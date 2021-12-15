Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, küresel altın fiyatlarında bir süredir yukarı yönlü hareket olmamasına rağmen dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeliyordu.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurunun 14,39 seviyesini görmesiyle çarşamba günü 828 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın ise 1,358 liradan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla son iki gündür dar bir fiyat aralığında dalgalı bir seyir izledikten sonra keskin bir düşüş yaşadı.



Ons altın, salı günü haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra 1.768 dolar civarına geriledi.