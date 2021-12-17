Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 17:02

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

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, son dört haftayı da art arda kayıpla kapattıktan sonra piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla bu haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 987 TL'nin üzerini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, küresel altın fiyatlarının 1.800 doları görmesi ve dolar/TL'nin  17 üzerindeki seviyelerde işlem görmesiyle 980 TL civarında bulunuyor. 

Çeyrek altın ise 1.635 lira, Cumhuriyet altını da 6.576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.807 dolardan alıcı buluyor.

Hafta başından bu yana 110 TL'nin üzerinde yükselen gram altın, haftaya 795 TL civarında başlamıştı.

Uzmanlar, dünya genelinde merkez bankalarının şahinleşmesine karşın enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, yurt içinde de dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

VİDEO: YARIMDAN SONRA ÇEYREK GRAM ALTIN

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