Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 622,95 lira, satış fiyatı ise 638,52 liradan işlem görüyor. Gram altın da ise alış fiyatı 389,05 lira, satış fiyatı 389,62 lira seviyesinde yer alıyor.

02.07.2020 - 07:34

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

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