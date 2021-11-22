Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 09:19

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

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fiyatları, yatırımcıların geçen ay yapılan Fed toplantısına dair tutanakların yayımlanmasına odaklanmasıyla yeni haftaya 1.850 doların altında başladı.

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'deki yüksek seviyelerle kayıplarını sınırlayarak 650 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın 1,067 liradan satılıyor.

Altın yatırımcıları, Fed'in izleyeceği faiz patikasıyla ilgili herhangi bir ipucu için çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarda nelerin konuşulduğunu yakından inceleyecekler.

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL’deki düşüşle gerilemişti. 

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