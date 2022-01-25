Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 800 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.314 lira ve Cumhuriyet altını da 5.352 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4'lük yükselişle 1.840 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.



Küresel çapta risk algısının artmasının altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olsa da ons altının son bir haftadır 1.830-1.850 dolar bandındaki hareketine devam ettiğini belirten uzmanlar, kırılma yönünün fiyatların bundan sonraki seyrinde önemli olacağını ifade etti.



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.