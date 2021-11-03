Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Kasım 2021 güncel altın  fiyatları

Haberler 03.11.2021 - 08:37
Altın yatırımcılarının gözü Amerikan Merkez Bankası Fed'in bugün yapacağı toplantıda.
Fed’in Eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarında varlık alımlarının kademeli olarak azaltılmasına kasım veya aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.
Yatırımcıların Fed’in varlık alımı azaltımına odaklanmasıyla gerileyen ons altın, bugün 1.780 dolar civarında bulunuyor.
Gram altın ise yeni haftaya 550 TL civarında başladıktan sonra bugün yatay bir seyir izleyerek 549-550 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 899 lira cumhuriyet altını ise 3.586 liradan satılıyor.