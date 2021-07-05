Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 818,5 lira, satış fiyatı 824,7 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 498,7 lira, satış fiyatı 499 lira seviyesinde yer alıyor.

ntv.com.tr 05.07.2021 - 07:32

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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