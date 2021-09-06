Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 güncel altın fiyatları

06.09.2021 - 10:27
ABD'de altın yatırımcılarının yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisinin 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle altının onsu cuma günü 1.830 doların üzerini gördükten sonra yeni haftaya 1.826 dolar civarında başladı.
Gram altın ise dolar/TL ’deki düşük seviyelere rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 490 TL’ye doğru tırmandı.
Yeni haftanın ilk gününde saat 10.30 itibariyle altının gramı 487 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 TL, cumhuriyet altını ise 3.178 TL'den işlem görüyor.