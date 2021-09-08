Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 8 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 771,92 lira, satış fiyatı 791,24 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 482,13 lira, satış fiyatı 48268 liradan işlem görüyor.

08.09.2021 - 07:44

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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