Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 603,74 lira, satış fiyatı ise 618,93 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 377,28 lira, satış fiyatı 377,66 liradan seviyesinde yer alıyor.
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