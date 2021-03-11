Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada11 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 669,24 lira, satış fiyatı 686,07 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 418,24 lira, satış fiyatı 418,51 liradan el değiştiriyor.
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