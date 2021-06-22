Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 22 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 808,37 lira, satış fiyatı 828,58 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 504,92 lira, satış fiyatı 505,49 lira seviyesinde yer alıyor.
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