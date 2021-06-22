Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 22 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 808,37 lira, satış fiyatı 828,58 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 504,92 lira, satış fiyatı 505,49 lira seviyesinde yer alıyor.

22.06.2021 - 08:00

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...