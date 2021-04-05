Çeyrek altın kaç TL? 5 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor.



Geçen hafta ons fiyatındaki düşüş ve kurdaki yükseliş paralelinde 445-460 lira bandında hareket eden altının gramı, cuma gününü de önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.028 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise geçen hafta 1.678 dolarla 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden başlayan yükselişinin ardından bugün 1.727 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

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Analistler, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla emtia piyasalarında görece sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğini kaydetti.





Yurt içinde, dolar kurunun seyrinin altın fiyatlarının yönü açısından ana belirleyici olmaya devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini bildirdi.

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