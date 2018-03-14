Çeyrek altın ne kadar? (14 Mart 2018 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 164,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 165,2 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 164,7 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1325 dolar civarında işlem görüyor.
Uzmanlar, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.
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