Altının gram fiyatı, 240 lira seviyelerinde hareket ediyor.
Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 240 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugün de 240 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.614 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,17 azalışla 1.288,34 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise 1285 dolardan işlem görüyor.
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