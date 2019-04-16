Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,80 TL seviyelerinde hareket ediyor.
Euro/TL de 6.57 TL seviyelerinde yer alıyor.
İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken Türkiye-ABD ilişkileri de piyasalar tarafından izleniyor.
Dolar/TL geçen hafta cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5,82'yi aşmış, günü 5,75'ın hemen üzerinde tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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