Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde de prim yapmayı sürdürüyor. Gram altın yüzde 0,47 değer kazancıyla 255,62 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını 1.712 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise geride bıraktığımız hafftada bir günde 50 dolar artmıştı. Şu dakikalarda ise çnceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.342,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Umman Körfezi'nde yaşanan olayların jeopolitik riskleri artırdığı ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti.

Bugün yurtiçinde TÜİK tarafından mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistikleri ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 258,5 ve 260,0 liranın direnç, 253,5 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VIDEO -ALTINDA ALIM ZAMANI MI? (ONS BİR GÜNDE 50 DOLAR ARTTI)