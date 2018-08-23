23 Ağustos 2018 sabahında gram altın 232 liradan işlem görüyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)
Saat 09.38 itibariyle spot piyasada çeyrek altın 375 liraya, cumhuriyet altını ise 1540 liradan alıcı buluyor.
ALTININ ONS FİYATINDA GERİLEME
Altının ons fiyatı gününe ise, güne düşüşle başlamasının ardından 1.190 doların altında işlem görüyor.
Uzmanlar, altının ons fiyatının tepki alımlarıyla 1.200 doları üzerini test ettiğini ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.185 doların destek, 1.200 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.