Altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı.
DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (24 MART 2019 DOLAR - EURO FİYATLARI)
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 237,70 lra oldu.
İşte 24 Mart 2019 sabahı itibariyle güncel altın fiyatları...
Gram altın 243,38 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396,85 lira, Cumhuriyet altını 1.627 liradan satılıyor.
Uzmanlar, haftaya yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iş gücü istatistikleri, sektörel güven endeksleri ve ekonomik güven endeksinin yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
DOLAR/TL'DE BU YIL BEKLENTİ NE YÖNDE? (MART 2019)