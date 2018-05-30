Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 189,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 189,3 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.300 doların altında işlem görüyor.
Küresel piyasalarda artan dolar talebinin altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan gram altında 188 liranın destek, 195 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA REKORLAR SÜRER Mİ?