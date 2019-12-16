Çeyrek altın ne kadar? (16 Aralık 2019 altın fiyatları)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 16 Aralık 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları... Gram altın 275 lira, çeyrek altın 450 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,13 değer kaybıyla başlayarak 275,63 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.848 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.475,01 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı işsizlik rakamları ile bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek,teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

UZMAN YORUMU: ALTIN 2020'DE YÜKSELİR

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