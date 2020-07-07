Çeyrek altın ne kadar? (7 Temmuz 2020 altın fiyatları)

Gram altın 393,7 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.571 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Temmuz anlık ve güncel altın fiyatları

ntv.com.tr 07.07.2020 - 07:15

Çeyrek altın ne kadar? (7 Temmuz 2020 altın fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, değer kazanmaya devam ediyor. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 7 Temmuz 2020 sabahına 393,7 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 liraCumhuriyet altını ise 2.571 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.785,21 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini ifade etti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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