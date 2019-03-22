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Çiftçilere 1,4 milyar liralık destek ödemesi bugünden itibaren başladı.
Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemeleri üreticilerimize ödenecektir" dedi.
KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği çerçevesinde; 16 ilde 404.183 üreticimize 847 milyon TL
Küçük Aile İşletmesi Desteği çerçevesinde; 58 ilde 13.308 üreticimize 4,6 milyon TL
Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde; 25 ilde 105.049 üreticimize 380,7 milyon TL
Çay Primleri çerçevesinde; 5 ilde 178.150 üreticimize 191,5 milyon TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde; 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon TL ödenecek.